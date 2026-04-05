Kuveyt: Bakanlıklar Kompleksi İran'ın İHA saldırısında hasar gördü

Kuveyt Maliye Bakanlığı, İran'a ait insansız hava araçları tarafından düzenlenen saldırıda Bakanlıklar Kompleksi binasının hasar gördüğünü açıkladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Maliye Bakanlığının dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Saldırının bakanlık binasında büyük çaplı hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlıklar Kompleksi binası, 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı İran'ın menfur saldırısı sonucunda bir İHA tarafından hedef alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklar Kompleksi çalışanlarının 5 Nisan Pazar günü uzaktan çalışma yoluyla faaliyet yürüteceği belirtilen açıklamada, söz konusu gün randevusu olan vatandaşların kabulünün ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
