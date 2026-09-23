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İran'ın güneydoğusunda çatışmada Devrim Muhafızları mensubu Zarifi hayatını kaybetti

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İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda Devrim Muhafızları mensubu Tuğgeneral Hüseyin Zarifi yaşamını yitirdi. Kudüs Karargahı, Zarifi'nin operasyon sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi; cenaze töreni 25 Eylül'de Seravan'da olacak.

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Hüseyin Zarifi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Kudüs Karargahı'nın açıklamasında, Şehid Seccad Seravan Operasyonel Karargah Komutanı Tuğgeneral Zarifi'nin "düşmanın paralı teröristlerine karşı operasyon sırasında hayatını kaybettiği" belirtildi.

Komutanın yaşamını yitirdiği operasyonun??????? ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken son günlerde bölgeden güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma haberleri geliyordu. Bölgede "Ceyşul Adl" denilen örgütün silahlı faaliyet gösterdiği biliniyor.

İranlı komutanın cenaze töreninin 25 Eylül'de Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde düzenleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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