İran: Hürmüz Boğazı Tüm Gemilerin Geçişine Kapatıldı

TAHRAN, 11 Haziran (Xinhua) -- İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Perşembe günü erken saatlerde yapılan açıklamada, boğazın güvenlik tehditleri nedeniyle petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığı belirtildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre açıklamada, ABD'nin devam eden "kötü niyetli eylemlerine" ve günün erken saatlerinde İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletindeki bazı bölgelere düzenlenen saldırılara dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, boğazdan geçmeye çalışacak tüm gemilerin hedef alınacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin devam ettiğini belirtti.

Boğazda bir Amerikan gemisine saldırı düzenlendiği yönünde İran medyasında yer alan haberleri yalanlayan CENTCOM, hiçbir ABD savaş gemisinin vurulmadığını ifade etti.

İran'dan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Xinhua