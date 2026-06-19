Haberler

İran, 60 günlük süreçte Hürmüz'den geçmek isteyen gemilerle ilgili şartları açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA), ABD ile varılan mutabakat doğrultusunda Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere 60 günlük süre boyunca izin verileceğini duyurdu. Başvuruların belirlenen resmi kanallardan yapılması gerekiyor.

İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA), ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve resmi direktifler doğrultusunda, geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerine izin verileceğini duyurdu.

PSGA'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazından geçişlere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, ABD ile sağlanan mutabakatın imzalanması ve yetkililer tarafından verilen direktiflere istinaden, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen tüm başvuru sahiplerine, 60 günlük süre boyunca geçiş izni verileceği belirtildi.

Başvuruların "tek resmi yol" olan "psga.ir" ve "info@psga.ir" üzerinden yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen gemilere ait geçerli ve erişebilir bilgilerin ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Buna göre, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışında gecikmelerin önlenmesi için, gerekli tüm bilgileri içeren geçiş taleplerinin boğaz bölgesine varmadan en az 48 saat önce gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

ABD ile varılan mutabakatın imzalanması sonrasındaki 60 günlük süre boyunca güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri ile ilgili gemi sahiplerinden ücret tahsil edilmeyecek ve söz konusu ücretlerden İran hükümeti sorumlu olacak.

Geçiş güzergahında bazı güvenlik tehlikelerinin bulunması, güvenli geçişin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi gibi konular için boğaza doğru hareket etmeden önce her gemi için rotanın ve planlanan geçiş zamanının koordine edilmesi şart koşulan açıklamada, buna uyumaması durumunda sorumluluğun gemi sahiplerine ait olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Duş sonrası saç kuruturken dikkat! Banyodaki nem ve ıslak zemin elektrik çarpması riskini artırabilir

Saç kuruturken ölümcül riske davetiye çıkarıyor olabilirsiniz
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

İlk transferi Süper Lig devinden