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İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Tek Güzergah Anlaşması

İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Tek Güzergah Anlaşması
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TAHRAN, 6 Ağustos (Xinhua) -- İran, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak ticari gemi taşımacılığına yönelik yeni düzenlemeler konusunda Umman ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurdu.

TAHRAN, 6 Ağustos (Xinhua) -- İran, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak ticari gemi taşımacılığına yönelik yeni düzenlemeler konusunda Umman ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında, geçici kuzey ve güney güzergahlarının yerini 2-4 ay süreyle İran karasularından geçecek tek bir güzergah alacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi çarşamba günü İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, üç haftadan uzun süren istişarelerin ardından, tarafların giriş-çıkış güzergah haritası da dahil olmak üzere neredeyse ilgili tüm konularda prensipte anlaştıklarını söyledi.

Garibabadi, anlaşmanın yapılması halinde bunun, Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

ABD'nin İran ile müzakere yürütüldüğü yönündeki iddialarını reddeden Garibabadi, Washington'dan, iki taraf arasında haziran ayında imzalanan barış mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlere geri dönmeye hazır oldukları şeklinde mesajlar aldıklarını kaydetti.

İran müzakere heyetine yakın bir kaynak ise ülkenin yarı resmi Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, boğazın yeniden açılmasının, ABD'nin taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. Kaynak, ABD Hazine Bakanlığı'nın çarşamba günü Iraklı bir hava yolu şirketine yönelik yaptırımları kaldırmasının İran-ABD mutabakat zaptıyla ilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıların ardından İran, bu ülkelere ait veya onlarla bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini yasaklayarak boğaz üzerindeki denetimini sıkılaştırmıştı.

Kaynak: Xinhua
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