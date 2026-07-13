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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunuldu

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İran Devrim Muhafızları, sistemlerini kapatarak izinsiz geçmeye çalışan iki gemiyi Hürmüz Boğazı'nda durdurdu. ABD'nin İran kıyılarına saldırısına karşılık İran, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nü füze ve İHA'larla hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi.

Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu belirtildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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