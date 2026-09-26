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İran, Hürmüz Boğazı için ABD'ye 7 günlük plan sundu, karar Washington'a bırakıldı

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunulduğunu, kararın Washington'da olduğunu açıkladı. ABD koşulları yerine getirirse Boğaz'ın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirtti.

NEW İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söyledi.

Erakçi, Birleşmiş Milletler'de (BM) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, ABD'nin ülkesine karşı ekonomik baskıyı da "silah olarak kullandığını" dile getirdi.

Taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali ve saldırganlık nedeniyle ABD'yi suçlayan Erakçi, "İran, Katar aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD'nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir." diye konuştu.

Erakçi, ABD'nin söz konusu kararı alması ve yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin "gerekli ciddiyeti göstermesi" durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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