İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
Güncelleme:
İngiltere Savunma Bakanı, "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki füze fırlatıldı" açıklamasında bulundu. Dünden beri Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alan İran'ın füzeleri, bu saldırıyla Avrupa Birliği sınırlarının içine girmiş oldu.

  • İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz askerlerinin konuşlandığı bölgeye iki füze fırlattı.
  • İran, Bahreyn'deki ABD donanması üssünü vurdu.
  • ABD-İsrail saldırılarında İran'da 201 kişi öldü ve 747 kişi yaralandı.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ABD üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldıran İran ordusunun son hedefi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

Misilleme saldırıları gerçekleştiren İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef aldı. Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

"İKİ FÜZE FIRLATILDI"

İngiltere Savunma Bakanı, İngiliz askerlerinin konuşlandığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki füze fırlatıldığını aktardı. Açıklamada, "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran insansız hava araçları, Bahreyn'deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" denildi.

İran'ın füzeleri, bu saldırıyla Avrupa Birliği (AB) sınırlarının içine girmiş oldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

helalll vurunnnn

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumları25cz66n7rm:

nihayet kayda değer bir yerleri vurmuşlar

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

helal olsun devam

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Vallah Türkiye incirli harici her yeri vurdular son kivramalar İran bitti

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

orada NATO askeri natoyu karşında gormek istemez

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

adamlar havai fişek atar gibi sağ sola füze atıyorlar yani teknoloji sıfır

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

