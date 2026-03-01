İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ABD üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldıran İran ordusunun son hedefi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

Misilleme saldırıları gerçekleştiren İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef aldı. Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

"İKİ FÜZE FIRLATILDI"

İngiltere Savunma Bakanı, İngiliz askerlerinin konuşlandığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki füze fırlatıldığını aktardı. Açıklamada, "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran insansız hava araçları, Bahreyn'deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" denildi.

İran'ın füzeleri, bu saldırıyla Avrupa Birliği (AB) sınırlarının içine girmiş oldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.