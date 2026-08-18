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İran, Fransa'nın iki diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

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İran, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı. İstihbarat Bakanlığı, diplomatların gizli bir toplantıda yakalandığını ve belgelerin yabancı müdahale planına işaret ettiğini açıkladı.

İran, ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli bir toplantı yerinde yakalandıklarını açıkladığı Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Fransa'nın Tahran'daki Büyükelçiliği'nde çalışan iki diplomatın "uluslararası hukuku, özellikle de 1961 Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetleri ve yasadışı davranışlarda bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, bu faaliyetlerin ortaya çıkmasının ardından birkaç hafta geçmesine rağmen Fransa hükümetinin "bu tür davranışların tekrarını önlemek için hiçbir önlem almaması nedeniyle" Dışişleri Bakanlığı'nın bu iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği ve bu doğrultuda İran'a girişlerinin yasaklandığı aktarıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 15 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, iki Fransız diplomatın ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli bir toplantı yerinde yakalandığını bildirmişti.

Olay yerinde ele geçirilen belge ve materyallerin ise İran'da nüfuz oluşturmayı ve yabancı müdahaleyi amaçlayan kapsamlı bir plana işaret ettiğini öne süren Bakanlık, Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisinin imzasının belgelerin bazılarında tespit edildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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