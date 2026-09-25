İran Dışişleri Sözcüsü, NATO açıklamalarını savaşa katılım itirafı olarak değerlendirdi

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine yönelik saldırılar ve NATO'nun rolü hakkında, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları Avrupa'nın İran'a yönelik savaşa katıldığının itirafıdır." dedi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rutte'nin konuşmasını paylaşarak, NATO'nun ve Avrupa'nın İran'a yönelik saldırılara iştirak ettiğini söyledi.

"NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları, Avrupa'nın İran'a yönelik saldırılara bilinçli şekilde katıldığının itirafıdır." diyen Bekayi, Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri ile NATO üyelerinin ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi ayrıca, savaş dolayısıyla artan akaryakıt fiyatları ile diğer zorlukların göz önüne alınarak Avrupa ülkelerinin bu savaşı destekleme noktasındaki rollerinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Rutte, katıldığı bir panelde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıdan sonra Avrupa'daki üslerden 5 bin sorti gerçekleştirildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA