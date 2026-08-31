İran'dan ABD'ye Sert Yanıt ve Misilleme

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırganlığa yanıt vermeyi sürdüreceklerini belirterek, İran'a yönelik saldırılardan hem ABD'nin hem de bu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların sorumlu olacağını bildirdi.

Bakanlık, ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın "ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü" hedef alan saldırıda sivil ve askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik askeri operasyonlar düzenlediği kaydedilen açıklamada, söz konusu operasyonların "meşru müdafaa hakkı" kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve saldırıdan sorumlu tarafların hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, İran'a yönelik saldırılardan hem ABD'nin hem de saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların sorumlu tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkını kullanmaktan kaçınmayacağı belirtilerek, ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırıya "kararlı" şekilde karşılık verileceği vurgulandı.

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA