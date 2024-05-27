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İran Dışişleri Bakanlığı: İlişkileri geliştirme politikamızda değişiklik olmayacak

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, mevcut hükümetin çalışmalarında ilişkileri geliştirme politikasının sonuçlarını gördüklerini ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacağını belirtti. Kenani, Afrika kıtasıyla ilişkilere önem verdiklerini ve helikopter kazasının bu ilişkilere etkisi olmayacağını söyledi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve İran-ABD görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ana politikalarının farklı ülkelerle ilişkileri geliştirmek üzerine kurulu olduğunu belirterek mevcut hükümetin çalışmalarında da bunun sonuçlarını gördüklerini ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısında konuşan Kenani, gündemi değerlendirdi.

Kenani, ülkesinin Afrika kıtasıyla ilişkilere önem verdiğini vurgulayarak, yaşanan helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesinin söz konusu ilişkilerde değişikliğe sebep olmayacağını kaydetti.

Halihazırdaki hükümetin ana politikasının farklı ükelerle ilişkileri geliştirmek yönünde olduğuna değinen Kenani, yürüttükleri çalışmalarda da bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi.

Kenani, bazı ülkelerle ilişkilerde gerilimin düşülmesinin güven arttırıcı yönü olduğuna değinerek bölgedeki bazı dost ülkelerle yapıcı ve yararlı işbirliklerinin arttırılmasını sağladığını ifade etti.

İranlı Sözcü, "Başta komşularımız olmak üzere farklı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımımızda bir değişiklik olmayacak." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Kenani, İsrail'in uluslarası hukuku ihlal etiğini ve işlediği suçlardan uluslarası toplumun hukuki ve ahlaki olarak sorumlu olduğunu dile getirdi.

Kenani, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine sığınan Filistin halkına yönelik saldırıların sona erdirilmesinin uluslarası hukuka göre zorunlu bir durum olduğunu belirterek, son zamanlarda yaşananların başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin sonucu olduğunu söyledi.

İran ile ABD arasındaki görüşmelere de ilişkin konuşan Kenani, "Yaptırımların kaldırılması müzakerelerine ilişkin mesaj alışverişi her zaman devam etmiş ve kesintiye uğramamıştır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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