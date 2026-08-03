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İran'dan Trump'a yalanlama: Görüşme yok

İran'dan Trump'a yalanlama: Görüşme yok
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini ve görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağını" açıklamasının ardından, "ABD ile şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını, Hürmüz Boğazı konusunda ise Umman ile temasların sürdüğünü" bildirdi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, " İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini ve görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağını" açıklamasının ardından, "ABD ile şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını, Hürmüz Boğazı konusunda ise Umman ile temasların sürdüğünü" bildirdi.

Donald Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını söyledi. Trump, görüşmelerin nerede yapılacağı ve kimlerin katılacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump'ın söylemlerinin hemen ardıdnan İran Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Washington ile şu anda herhangi bir görüşme yürütülmediğini bildirdi. Bakanlık, "Hürmüz Boğazı konusunda Umman Sultanlığı ile görüşmelerde bulunuyoruz. Şu anda ABD ile herhangi bir görüşme yapmıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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