İranlı Dışişleri Bakanı Arakçi: "İsrail, Unesco Dünya Mirası Alanlarını Vuruyor"

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın tarihi ve kültürel miraslarını bombaladığı iddialarında bulunarak UNESCO'ya sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, İsrail'in İran'daki tarihi ve kültürel miras alanlarını hedef aldığını öne sürerek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail, 14. yüzyıla kadar uzanan İran'a ait tarihi anıtları bombalıyor. Birden fazla UNESCO Dünya Mirası alanı vuruldu. Bir yüzyıl bile ayakta kalamayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. Peki UNESCO nerede? Bu sessizlik kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
