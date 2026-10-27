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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısır ve Ürdün mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı ve barış ile istikrar için diplomatik istişarelerin sürmesinin önemi vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi'nin mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı, barış ve istikrarın korunması için diplomatik istişarelerin devam etmesinin öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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