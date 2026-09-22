İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Guterres ile barış ve güvenlik çabalarını görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde "uluslararası barış ve güvenliği ilerletme çabalarını" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere diplomatik bir heyetin başında New York'a giden Erakçi, burada BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde, BM Genel Kurulu gündemindeki konular ve Genel Sekreterin "uluslararası barış ve güvenliği ilerletme çabaları" ele alındı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, New York'ta basına yaptığı açıklamada, BM'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getiremediğini savunarak, "Bu (Batılı) güçlerin bu kadar yoğun etkisi altında olan bir kuruluşta güven sürdürülemez. Bu nedenle güveni yeniden tesis etme meselesi hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA