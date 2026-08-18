Erakçi: Anlaşmanın önündeki engel İsrail

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Erakçi, ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında yaptığı konuşmada, savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle ABD'nin iki haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade eden Erakçi, "İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir." dedi.

Diplomatik başarının kendisine veya Dışişleri Bakanlığına ait olmadığını dile getiren Erakçi, "Bu, İran halkının zaferiydi. Bu, savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA