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Arakçi: Müslümanlar birlikte durursa her türlü meydan okumayla yüzleşebiliriz

Arakçi: Müslümanlar birlikte durursa her türlü meydan okumayla yüzleşebiliriz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en yüksek askeri harcamalarına sahip gücü karşısında hazırlığını gösterdiğini belirterek, Müslüman ülkeleri birlik olmaya çağırdı. Arakçi, 'Müslümanlar birlikte durduğunda kötü niyetli dış güçlerin her türlü meydan okumasıyla yüzleşebiliriz' dedi.

(TAHRAN) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en yüksek askeri harcamalarına sahip gücü karşısında hazırlığını ve kapasitesini gösterdiğini belirterek, "Müslümanlar birlikte durduğunda kötü niyetli dış güçlerin her türlü meydan okumasıyla yüzleşebiliriz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve bölgesel dayanışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin hazırlığını, kapasitesini ve gücünü ortaya koyduğunu savunan Arakçi, Müslüman ülkeler arasında birlik çağrısı yaptı.

Arakçi, "Müslümanlar birlikte durduğunda kötü niyetli dış güçlerin her türlü meydan okumasıyla doğrudan yüzleşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin kendi imkanlarına güvenmesi gerektiğini belirten Arakçi, "Artık yalnızca kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği benimsemenin zamanı" dedi.

Kaynak: ANKA
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