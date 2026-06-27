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İran basınında, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye karşılık vereceğine" ilişkin açıklama yalanlandı

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İran'ın Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen ve ABD'nin Sirik kentine yönelik saldırısının bertaraf edildiği ile ilgili açıklamanın asılsız olduğunu duyurdu. Ajans, sözcülükten alınan bilgiye dayanarak bu iddiaları yalanlarken, bazı haber kuruluşları da yayınladıkları haberleri geri çekti.

İran'ın Fars Haber Ajansı, ülke medyasında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen ve ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine yönelik saldırısının bertaraf edildiği ve buna uygun zaman ve yerde karşılık verileceği yönündeki açıklamanın Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olmadığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcülüğünden aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde, son saatlerde ABD ile yaşanan çatışmaya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamaların doğru olmadığını yazdı.

Fars Haber Ajansının açıklamayı yalanlayan haberinin ardından bazı haber ajansları da paylaştıkları haberlerini yayından kaldırdı.

İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.

İran'ın ana akım medya kuruluşlarından ISNA ve Tabnak gibi haber kuruluşlarında Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamada, "Bu saldırganlığın cevapsız kalmayacağını ve cevabımızın seçtiğimiz zaman ve yerde hızlı ve kararlı olacağını vurguluyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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