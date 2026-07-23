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İran, ABD üssünü vurduğunu iddia etti

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Erbain güzergahını hedef aldığını öne sürerek Kuveyt'teki El-Udeyri Üssü'ne saldırı düzenledi. Elektronik harp biriminin tahrip edildiği, askerlerin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin sabah saatlerinde İran'da Erbain ziyaretçilerinin kullandığı güzergahı hedef aldığını öne sürerek, buna karşılık Kuveyt'teki El-Udeyri Üssü'nde bulunan ABD tesislerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Nasr 2" operasyonları kapsamında düzenlenen saldırılarda El-Udeyri Üssü'ndeki ABD Elektronik Harp Özel Biriminin hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, üssün elektronik harp biriminin tahrip edildiği, birlik personelinin bulunduğu koğuşların vurulduğu, saldırıda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı, üssün hava trafik kontrol kulesinin de isabet alarak hasar gördüğü öne sürüldü.

Devrim Muhafızları İngiltere'yi İran'a saldırılara destek vermemesi konusunda uyardı

Açıklamada, ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının tükenmesinin ardından son saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkan B-1 tipi bombardıman uçaklarını kullandığı ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları, Londra yönetimini de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına daha fazla destek vermemesi konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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