İran Devrim Muhafızları: İsfahan'da İki İha Düşürüldü

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları, yeni hava savunma sistemleriyle İsfahan kentinde bir Hermes ve bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İran devlet medyasına konuşan İran Devrim Muhafızları yetkilileri, yeni hava savunma sistemlerinin İsfahan kentinde bir Hermes ve bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Yetkililer, sistemlerin İran hava sahasını korumak amacıyla devreye alındığını belirtti.

Kaynak: ANKA
