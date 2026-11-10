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İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de 2 petrol tankerinin devre dışı kaldığını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerden birinin mayına çarparak alev aldığını, diğerinin kaza sonrası büyük yangın çıkardığını duyurdu. İki tanker de devre dışı kaldı; İran'ın güzergahı dışında ABD ile işbirliği yapan gemilerin hedef alınacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'nda, "izin verilmeyen bölgede" hareket eden 2 petrol tankerinden birinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını, diğerinde ise meydana gelen bir kaza sonrası büyük bir yangın çıktığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği güzergahın dışında takip sistemlerini kapatarak hareket eden bir süpertankerin deniz mayınına çarparak alev aldığı belirtildi.

İkinci tankerin ise ABD savaş uçaklarının koruması altında, İran'ın belirlediği güzergahın dışından geçmeye çalıştığı sırada bir "kazaya" karıştığı ve gemide büyük çaplı yangın çıktığı aktarıldı.

İki olay sonrasında 2 petrol tankerinin de devre dışı kaldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İran'ın belirlediği güzergahın dışında hareket eden ve ABD ordusuyla işbirliği halindeki tüm gemilerin hedef alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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