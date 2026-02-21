Haberler

İran, hava savunma füzesi "Seyyad 3-G" yi Hürmüz Boğazı'nda test etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen tatbikat kapsamında ilk kez gemi konuşlu Seyyad 3-G hava savunma füzesini denedi. Füzenin, bölgesel hava savunma sağlama kabiliyeti dikkat çekiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, geçen günlerde düzenlenen "Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatında gemi konuşlu hava savunma füzesi Seyyad 3-G'yi ilk kez denedi.

Devrim Muhafızları Ordusu, karadan ateşlenen hava savunma sistemi Seyyad 3'ün gemi konuşlu versiyonu Seyyad 3-G'nin "Şehid Seyyad Şirazi" gemisinden ateşlendiği görüntüleri paylaştı.

Dikey atım özelliğine sahip 150 kilometre menzilli Seyyad 3-G'nin, "Şehid Süleymani" sınıfı gemiler için bölgesel hava savunma kalkanı oluşturma imkanı sağladığı belirtiliyor.

Bağımsız tespit ve angajman kabiliyetine sahip olduğu aktarılan bu sistemin, entegre komuta ve kontrol ağına bağlanabildiği ve gemilerin hava tehditlerine karşı kabiliyetini artırdığı kaydedildi.

İran yapımı "Seyyad 3" adlı uzun menzilli hava savunma füzelerinin (karadan) ilki 28 Aralık 2016'da test edilmişti. 120 kilometre menzile sahip "Seyyad 3", 6 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip.

"Hürmüz Boğazı Akıllı Kontrol" tatbikatı 16 Şubat'ta başlamış ve 3 gün sürmüştü."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
