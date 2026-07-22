İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD üsleri hedef alındı
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Amerikan üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırıda çok sayıda İHA ve helikopterin imha edildiği, askerlerin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırının "Nasr 2 Operasyonu"nun 25. dalgası kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Ürdün'deki Kral Faysal ve Prens Hasan üslerinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, F-15 savaş uçaklarının hazırlık hangarlarından birinin vurulduğu öne sürüldü.
İHA hazırlık hangarına yönelik saldırıda, sekiz adet MQ-9 tipi İHA'nın imha edildiği iddia edilen açıklamada, açık alanda bulunan 2 adet MQ-9'un da ağır hasar aldığı ifade edildi.
Helikopter hangarına düzenlenen başka bir saldırıda ise 2 Amerikan helikopterinin hasar gördüğü ileri sürüldü.
Açıklamada ayrıca, ABD askerlerinin bulunduğu bir yerleşim tesisinin de hedef alındığı ve çok sayıda askerin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.