Haberler

İran Silahlı Kuvvetleri'nden Trump'a cevap: "Savaşın sonucu sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Trump'a seslenerek savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini ifade etti ve 'Destansı Öfke' ifadesini eleştirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini söyledi.

Sözcü Zülfikari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, İngilizce olarak ABD Başkanı Trump'a seslendi.

Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin paylaşımlarına işaret eden ve savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini belirten Zülfikari, "Savaşın sonucu sizin ve kuvvetlerinizin yaklaşmaya cesaret edemediğiniz, ancak tweetlerinizde bahsedebildiğiniz o sahada belirlenir." ifadesini kullandı.

Zülfikari ayrıca, ABD'nin İran'a saldırılar için verdiği isimle de dalga geçerek, "Bu savaşı 'Destansı Öfke' yerine 'Destansı Korku' olarak adlandırmak daha iyi olur." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

