İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara destek mesajı vererek, İran yönetiminin göstericilere müdahalesi halinde "ateş etmeye hazır" olduklarını söyledi. Trump'ın açıklamasına İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Larijani'den sert yanıt geldi. Larijani, olası bir Amerikan müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağını belirtti.

TRUMP'TAN İRAN PROTESTOLARINA DESTEK

İran'da ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyon nedeniyle süren protestolar dünya gündeminde yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'daki protestoculara destek verdiğini açıklayarak, İran hükümetinin göstericilere müdahale etmesi durumunda ABD'nin "ateş etmeye hazır" olduğunu ifade etti.

"MÜDAHALE BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIR"

Trump'ın sözlerine İran cephesinden yanıt gecikmedi. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Larijani, protestoların niteliğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Protesto eden girişimcilerin konumunun, provokatif unsurlardan ayrı olduğunu biliyoruz ve Trump, bu iç meseleye Amerikan müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ABD çıkarlarını yok etmekle eşdeğer olduğunu bilmelidir."

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın açıklamasının ardından ABD-İran hattındaki gerilim yeniden yükselirken, taraflardan gelen mesajların protesto sürecine nasıl etki edeceği merak konusu oldu.