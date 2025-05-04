İran'dan Özgürlük Filosu'na Yapılan Saldırıya Kınama

İran, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisine Malta açıklarında yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sürdürdüğünü vurgulayan Bekayi, "Gazze'nin masum halkına uygulanan gıda ve ilaç ablukasının devamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Vicdan gemisine yönelik saldırı, Filistin halkına karşı açık bir suç ve deniz güvenliği ile emniyetine yönelik bir terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD başta olmak üzere İsrail'i destekleyenlerin "bu suçların ortağı" olduğunu belirterek, uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini, İsrail'i kesin bir dille kınamaya, bu ülke yetkililerinin yargılanmaları ve cezalandırılmaları için gerekli adımları atmaya çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, önceki gün yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.