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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu

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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına İHA'larla saldırdığını, Ali es-Salim Hava Üssü ve El-Udeyri Kampı'ndaki hedefleri vurduğunu, bazı ABD askerlerinin öldüğünü veya yaralandığını iddia etti. Saldırının, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine saldırısına misilleme olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı iddia edildi.

El-Udeyri Kampı'ndaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlar ile 2 helikopter hangarının da vurulduğu öne sürülen saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı ve çok sayıda helikopter ile İHA'nın hasar gördüğü savunuldu.

Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine düzenlediğini iddia ettiği saldırılara karşılık olarak bir telekomünikasyon kulesini de hedef aldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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