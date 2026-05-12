İran, Kuveyt'in Devrim Muhafızları'nın Bubiyan Adası'na sızma girişiminde bulunduğuna dair iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir grubun Bubiyan Adası'na sızma girişiminde bulunduğuna dair iddiaları yalanladı ve asılsız olduğu belirtti.

Bildiride, İran'ın, Kuveyt'e karşı düşmanca eylem planladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve söz konusu 4 İran memurunun deniz devriye görevi sırasında seyrüsefer sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Kuveyt kara sularına girdiği ancak Kuveyt'in bu konuyu "siyasi propaganda" haline dönüştürdüğü vurgulandı.

Bildiride ayrıca, İran'ın bölge ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu belirtilirken, Kuveyt makamlarından asılsız iddialar öne sürmek yerine meseleyi resmi kanallar üzerinden takip etmesi istendi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "söz konusu grubun, özel olarak kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiği" belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, sızma girişiminde bulunanların Kuveyt askerleri ile çatışmaya girdiği, olayda bir askerin yaralandığı, iki kişinin ise kaçtığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Özyağcı:

Eee işte böyle işler işte. Bölge gerçekten sorunlu. Ayrıca unuttuk ki balık tekneleri bu günlerde çok pahalı kiralanıyor. Harcamalar dünya malı.

Haber YorumlarıAli Harmankaya:

Yahu bu kadar saçmalık da mi olur? İran'ın açıklamasını dinleyen var mı? Sistem arızası bahanesiyle gelip ama ellerinde silah olması nasıl normalizasyonu bu?

Haber YorumlarıEngin Yağçı:

ya bu ne ya ?? bir de ben geçen hafta balık tutmaya gittim kuveyt tarafına yakın ve polisler beni sorguya çektiler resmen ?? şimdi bu haberi okuyunca anladım niye bu kadar hassas oldukları!! umarım bu tür olaylar artık yaşanmaz çünkü gerçekten gergin bir ortam oluşturuyor bölgede ?? iyi ki de fark etmişler zamanında

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

