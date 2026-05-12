İran, Kuveyt'in Devrim Muhafızları'nın Bubiyan Adası'na sızma girişiminde bulunduğuna dair iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup silahlı bir grubun Bubiyan Adası'na sızma girişiminde bulunduğuna yönelik ortaya attığı iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Bildiride, İran'ın, Kuveyt'e karşı düşmanca eylem planladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve söz konusu 4 İran memurunun deniz devriye görevi sırasında seyrüsefer sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Kuveyt kara sularına girdiği ancak Kuveyt'in bu konuyu "siyasi propaganda" haline dönüştürdüğü vurgulandı.

Bildiride ayrıca, İran'ın bölge ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu belirtilirken, Kuveyt makamlarından asılsız iddialar öne sürmek yerine meseleyi resmi kanallar üzerinden takip etmesi istendi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "söz konusu grubun, özel olarak kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiği" belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, sızma girişiminde bulunanların Kuveyt askerleri ile çatışmaya girdiği, olayda bir askerin yaralandığı, iki kişinin ise kaçtığı ifade edilmişti.