Haberler

İran'dan İsrail ve ABD'ye Lübnan uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Lübnan'a yönelik saldırıların durmaması halinde İsrail ve bölgedeki ABD güçlerini karanlık günlerin beklediğini belirtti. Azizi, tehdidinin ciddi olduğunu vurguladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında, "Eğer Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa Siyonist rejim ile bölgedeki ABD güçlerini karanlık günler bekliyor." dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili uyarıda bulundu.

Parmaklarının tetikte olduğunu vurgulayan Azizi, "Eğer Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa Siyonist rejim ile bölgedeki ABD güçlerini karanlık günler bekliyor. Onlar bunun bir tehdit olmadığını da gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı.

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından, arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi de İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İsrail'in kuzeyini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ateşkesi iptal edip hastaneyi vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu

Karayolunda kan donduran manzara
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 7 isimle birden yollar ayrıldı
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı