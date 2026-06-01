İran'dan İsrail ve ABD'ye Lübnan uyarısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında, "Eğer Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa Siyonist rejim ile bölgedeki ABD güçlerini karanlık günler bekliyor." dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili uyarıda bulundu.

Parmaklarının tetikte olduğunu vurgulayan Azizi, "Eğer Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa Siyonist rejim ile bölgedeki ABD güçlerini karanlık günler bekliyor. Onlar bunun bir tehdit olmadığını da gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı.

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından, arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi de İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İsrail'in kuzeyini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.