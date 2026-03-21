İran: İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı

İran, İsrail'de Tel Aviv ve Rişon Leziyon kentindeki hedeflerin ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle ve ABD'nin Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak'taki üslerinin de insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 71. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırılar kapsamında "İsrail'de Tel Aviv ve Rişon Leziyon kentindeki hedeflerin ağır savaş başlığı taşıyan İmad ile Kadir füzeleri ve İHA'larla füze ateşine maruz bırakıldığı" ifade edildi.

ABD'nin Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü, Suudi Arabistan'daki Harc Üssü ile Irak'taki Victoria Üssü'ndeki hedeflerin de İHA ve füze saldırılarında imha edildiği aktarıldı.