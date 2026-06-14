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İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısını kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısını 'terörist eylem' olarak nitelendirerek kınadı ve ABD'yi sorumlu tuttu.

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısının "terörist bir eylem" olduğu ve İran ile ABD arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'in Dahiye'ye yönelik eylemlerinin, Lübnan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, saldırı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in eylemlerinin sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğu ve İran'ın İsrail saldırılarına karşı gerekli önlemleri alacağının altı çizildi.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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