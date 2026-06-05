Haberler

İran Devrim Muhafızları: İsrail, Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Derhal Durdurmalı

İran Devrim Muhafızları: İsrail, Lübnan'a Yönelik Saldırılarını Derhal Durdurmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve işgal altındaki topraklardan çekilmesi gerektiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı, Beyrut'a saldırı olması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

TAHRAN, 5 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmasının ve işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesinin şart olduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te perşembe günü yayımlanan açıklamada, İran'ın ABD ve İsrail ile 8 Nisan'da varılan ateşkesi kabul etmesinin birincil koşulunun, Lübnan dahil tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması olduğu hatırlatıldı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi çarşamba günü Lübnan merkezli El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Beyrut'a saldırması halinde karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Erakçi, Lübnan'ın başkentine yönelik bir saldırıyı kabul etmeyeceklerini ve böyle bir adımın çatışmaların yeniden başlamasını tetikleme ihtimali bulunduğunu tüm taraflara ilettiklerini söyledi.

İsrail ve Lübnan çarşamba günü Washington'da gerçekleştirilen üçlü müzakerelerde ateşkes kararı almış, ancak karardan bir gün sonra İsrail ile Hizbullah arasında yeniden çatışma yaşanmıştı.

Ateşkes uyarınca Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden çekmesi gerekiyor.

Hizbullah lideri Naim Kasım da İsrail işgali ve Lübnan topraklarına yönelik saldırılar devam ettiği müddetçe direnişin süreceğini ve İsrail yerleşimlerinin güvenliğinin garanti altında olmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

Spor sonrası sokakta kabusu yaşadı