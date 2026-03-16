İran'ın misillemesinde şarapnel parçaları İsrail Başbakanlık Ofisi yakınlarına düştü
İran'dan fırlatılan füzelerin önlenmesi için İsrail'in hava savunma sistemleri devreye girdi. Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nin yakınında düşen şarapnel parçalarıyla ilgili acil durum mesajları gönderildi; ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsrail'in birçok kenti ile Kudüs'te sirenler çaldı.
Hava savunma sistemlerinin önlemesinin ardından şarapnellerin Beyt Şemeş ve Kudüs'e düştüğü belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze ve şarapnel parçalarının Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesine düştüğü aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi, misilleme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.