Haberler

İran'ın misillemesinde şarapnel parçaları İsrail Başbakanlık Ofisi yakınlarına düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'dan fırlatılan füzelerin önlenmesi için İsrail'in hava savunma sistemleri devreye girdi. Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nin yakınında düşen şarapnel parçalarıyla ilgili acil durum mesajları gönderildi; ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.

TEL İran'dan yapılan füzeli misillemede şarapnel parçaları Batı Kudüs'te bulunan İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına düştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsrail'in birçok kenti ile Kudüs'te sirenler çaldı.

Hava savunma sistemlerinin önlemesinin ardından şarapnellerin Beyt Şemeş ve Kudüs'e düştüğü belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze ve şarapnel parçalarının Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yakınına ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi, misilleme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır

MHP Lideri Bahçeli'den "Mescid-i Aksa" mesajı: Ankara ile Tahran...
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki

İsrail'in kara harekatına Türkiye'den ilk tepki