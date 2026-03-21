İran'dan BAE'nin Ra's el-Hayme kentine tahliye uyarısı
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ra's el-Hayme kentine yönelik saldırı tehdidinde bulunarak bölge sakinlerine tahliye uyarısında bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırı gerekçesi olarak BAE'nin İran'a ait adalara yönelik işlemlerini gösterdi.
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ra's el-Hayme kentine saldırı tehdidinde bulunup tahliye uyarısı yaptı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Ra's el-Hayme'nin tahliye edilmesine ilişkin açıklamalı harita yayımladı.
Açıklamada, bölgenin " İran'a ait adalara yönelik saldırılarda kullanılması" gerekçesiyle BAE'nin Ra's el-Hayme kentinin yakın zamanda hedef alınacağı ifadeleri kullanıldı.
Bölge sakinlerinin haritada belirtilen güzergahları kullanarak en kısa sürede şehri terk etmeleri istendi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı