İran: Basra Körfezi'nde ABD'ye ait varlıklardan biri olan petrol tankerini vurduk
İran, Basra Körfezi'nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan 'Louise P' isimli petrol tankerinin, ABD'ye ait olduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları tarafından vurulduğunu açıkladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda bir diğer tanker de hedef alındı.
- İran, Basra Körfezi'nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan 'Louise P' isimli petrol tankerini İHA ile vurdu.
- İran, Hürmüz Boğazı'nda 'Pirima' isimli bir petrol tankerini de İHA ile vurdu.
- İran Devrim Muhafızları, bölgedeki İsrail ve ABD'ye ait varlıkları meşru hedef olarak açıkladı.
İran, Basra Körfezi'nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin, "ABD'ye ait olduğu gerekçesi" ile vurulduğunu açıkladı.
PETROL TANKERİNİ VURDULAR
İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinde Basra Körfezi'nde "Louise P" isimli bir petrol tankeri, "ABD'ye ait olduğu gerekçesi" ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından İHA ile vuruldu.
DEVRİM MUHAFIZLARI UYARMIŞTI
Devrim Muhafızları daha önce, bölgede bulunan İsrail ve ABD'ye ait tüm varlıkların meşru hedefleri olduğunu açıklamıştı.
Ayrıca İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" "Pirima" isimli bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.