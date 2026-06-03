İran: ABD'nin saldırıları Kuveyt ve Bahreyn üzerinden gerçekleştirildi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının, "Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini" savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin "İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu" olduğu suçlamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, gece ve sabaha karşı ABD ordusu tarafından Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir telekomünikasyon kulesine düzenlenen saldırıları kınadı.

Saldırıların ABD ile geçici ateşkesin ihlali olduğu ifade edilerek, "Bu saldırgan eylemler, yalnızca 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ihlali değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrası ile uluslararası hukukun ağır ihlalidir." denildi.

ABD'nin "bölgesel ülkelerin topraklarını ve tesislerini İran'a karşı saldırılar için kullandığına" yer verilen açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'in bu saldırılarda "doğrudan ve açık sorumluluğu" bulunduğu savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir ülke, İran'a karşı askeri saldırıların gerçekleştirilmesi amacıyla kendi kara, deniz ve hava sahasını veya tesislerini kullanmasına izin verirse, uluslararası hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerini ihlal etmiş olur. Bu durum, BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararına göre saldırı eylemi anlamına gelir. Bu durumun sonuçlarının sorumluluğu, Amerikan-Siyonist saldırganlara ve topraklarını ve tesislerini sağlayarak İran'a karşı saldırganlık eylemlerinde onlara yardım eden taraflara aittir."

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde çatışmalar

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığını bildirmişti.

Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.