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İran: ABD yönetimi savaş suçlarını normalleştirmeye çalışıyor

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin tehditlerine tepki göstererek Washington yönetiminin savaş suçlarını normalleştirmeye çalıştığını ileri sürdü. Bekayi, sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin tehditlerine tepki göstererek Washington yönetiminin "savaş suçlarını normalleştirmeye çalıştığını" ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bekayi, hiçbir emrin savaş suçu işlenmesine gerekçe oluşturamayacağını belirterek, "Üst makamdan alınan emir, savaş suçu işleyenlerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin uluslararası insancıl hukukun ve insani değerlerin geriye kalan unsurlarını savaş politikalarına feda etmek istediğini öne süren Bekayi, köprüler ve enerji santralleri gibi sivil altyapının hedef alınmasını öngören politikaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Bu tür uygulamaların "misilleme" ve "toplu cezalandırma" niteliği taşıdığını savunan Bekayi, bunların hem uluslararası hukukta hem de ABD iç hukukunda açık şekilde savaş suçu olarak yasaklandığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine müdahale etmesi durumunda ABD güçlerinin ülkenin altyapısına saldırılar düzenleneceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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