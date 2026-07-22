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İranlı yetkiliden, Trump'a "altyapımıza saldırırsanız bölgedeki ABD bağlantılı altyapıları hedef alırız" yanıtı

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İranlı askeri kaynak, ABD'nin İran altyapısına saldırması halinde bölgedeki ABD çıkarlarına bağlı enerji tesisleri ve altyapılara misilleme yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için İran koordinasyonu şartı vurgulandı.

İranlı askeri kaynak, ABD'nin İran'da köprü veya enerji santrali gibi altyapılara saldırması durumunda bölgedeki ABD çıkarlarıyla bağlantılı çok sayıda altyapı ve enerji tesisine misillemede bulunacaklarını belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı askeri yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırması halinde ulaşım ve enerji altyapısına saldıracakları tehdidine yanıt verdi.

İranlı yetkili, ABD'nin İran'daki köprü ya da elektrik santrali gibi altyapıya saldırması durumunda, Tahran'ın da bölgedeki altyapı ve köprüler ile ABD çıkarlarıyla bağlantılı enerji tesislerini hedef alarak karşılık vereceğini söyledi.

Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin İran'ın düzenlemeleri ve koordinasyonuyla gerçekleşmesi durumunda güvenli olacağını vurgulayan İranlı yetkili, aksi durumda İran'ın, boğazı kontrol etme konusundaki kararlılığından vazgeçmeyeceğini ve gerekli tepkiyi göstereceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, "Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her seferinde, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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