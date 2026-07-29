İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarına kınama

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların Irak'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olduğu belirtildi.

İran'ın Irak hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ile bölgedeki müttefiklerinin Irak'a yönelik saldırıların doğuracağı sonuçlardan sorumlu olduğu ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA