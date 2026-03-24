İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhammed Bakır Zülkadir getirildi

İran'da Ali Laricani'nin ölümünün ardından, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhammed Bakır Zülkadir atandı. Zülkadir, Devrim Muhafızları'nın eski komutanlarındandır ve çeşitli hükümet görevlerinde bulunmuştur.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

İran'da 1979'daki devrimin ardından Devrim Muhafızları'na katılan Zülkadir, İran-Irak Savaşı döneminde Ramazan Karargahı'nın komutanı olarak görev yaptı.

1997-2005 yıllarında Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili olan Zülkadir, 2005-2007 yıllarında eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve 2010-2021 yıllarında da Yargı Erki Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
