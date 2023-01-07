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İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 yaralı

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İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 yaralı

VAN'dan İran'a giden Türk vatandaşları, dönüş yolunda Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı.

VAN'dan İran'a giden Türk vatandaşları, dönüş yolunda Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3'ü Türk, 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı akrabalar Mizbah, Mahmut ve Serhat Hükerek ile İrfan Akgül, alışveriş yapmak için İran'ın Razi kentine gitti. 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Türkiye'ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı. Cenazelerin işlemleri için İran'da bekletildiği, yaralının ise yine İran'da tedavi altına alındığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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