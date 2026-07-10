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İran'ın Loristan eyaletinde bir rafineride yangın çıktı

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İran'ın Loristan eyaletindeki bir rafineride yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, ana tankta henüz hasar oluşmadı.

İran'ın Loristan eyaletindeki bir rafineride yangın çıktığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Loristan eyaletinin Pol-i Dokhtar İlçesi Kaymakamlığı bir rafineride yangın çıktığını açıkladı.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, yangının büyüklüğü nedeniyle müdahalede zorluk yaşandığı bildirildi.

Çevre ilçelerden de itfaiye desteği alındığına dikkat çekilen açıklamada, rafinerinin yedek tanklarının alev aldığı ancak şimdiye kadar ana tankta herhangi bir hasarın oluşmadığı aktarıldı.

Ekiplerin yangının geniş alana ve ana tanka yayılmasını önlemeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, söndürme çalışmalarının sürdüğü, yangının çıkış sebebinin çalışmaların tamamlanmasının ardından araştırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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