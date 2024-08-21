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İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

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Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak için İran üzerinden Irak'a doğru giden ve Pakistanlıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucunda 28 kişi öldü, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pakistanlıları taşıyan bir otobüs, Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft oto yolunda devrildi.

KATLİAM GİBİ KAZA

Otobüsün devrilmesi sonucu 28 Pakistanlı yaşamını yitirirken, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi de yaralandı. Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi, uzmanların ilk incelemelerine göre, kazanın aracın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını aktardı.Otobüste bulunan 51 Pakistanlının Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere İran'a giriş yaptığı belirtildi. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak.
Kaynak: AA / Güncel

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