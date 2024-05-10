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İran'da Milletvekili Seçimleri İkinci Turu Başladı

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İran'da 12'nci dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da oyunu kullandı.

İran, 12'nci dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turu için 22 seçim bölgesinde sandık başına giderken ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da oyunu kullandı.

İran'da 12'nci dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turu için oy verme işlemi, 22 bölgede 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla başladı.

Seçimler ilk kez Tahran dahil 8 seçim bölgesinde elektronik sandıklarda gerçekleştiriliyor.

İran lideri Hamaney de oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan elektronik sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, seçimlerin ikinci turunun da ilk tur kadar önemli olduğunu belirterek, Mecliste görev yapacak milletvekillerinin belirlenmesi için halkın, seçimin bu aşamasına da katılması gerektiğini ifade etti.

Halka "oy kullanın" çağrısında bulunan Hamaney, "Ne kadar çok oy olursa Meclis de o kadar güçlü olur ve Meclis ne kadar güçlü olursa ülkede iş yapabilme imkanları da o kadar artar." dedi.

İran'da 1 Mart'ta Milletvekili Seçimi ile Uzmanlar Meclisi seçimleri yapılmıştı. Milletvekili seçimlerinde 290 sandalye için yarışan adaylardan 245'i Meclise girmeye hak kazanırken 45 sandalye için seçimler ikinci tura kalmıştı. İlk turda halkın seçimlere katılımı yüzde 41 olmuştu.

İkinci turda 45 sandalye için 90 aday yarışıyor. Ülkede ilk kez Tahran dahil 8 bölgede seçimlerin elektronik sandıkta gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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