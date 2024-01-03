İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde patlama: 20 ölü, 20 yaralı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde Kirman kentinde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu terör saldırısına en kısa zamanda güçlü ve ezici bir şekilde cevap verilecektir" ifadelerini kullandı. Saldırı nedeniyle İran'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran'ın Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vahidi, tüm İran halkına başsağlığı dileyerek, "Bugün meydana gelen komplo, düşmanın uzun zamandır peşinden koştuğu ve farklı törenlerde yapmak istediği terör saldırıları gibi istihbarat birimleri tarafından etkisiz hale getirilen komploların devamıydı. Bu terör saldırısına en kısa zamanda güçlü ve ezici bir şekilde cevap verilecektir" dedi.

"Bu terörist saldırıda parmağı olanları tutuklamak için tüm çabalar gösterilmelidir"

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ise patlamaya ilişkin yayınladığı mesajda, "Dış güçlerin tetikçiliğini yapan teröristler, farklı komplolarla ülke güvenliğini sarsma girişimlerinde başarısız olup, bundan ümitlerini kestiklerinde, bütün güçlerini dindar İran halkından intikam almaya yönelik eylemler ortaya koydular" dedi.

Ejei, "İstihbarat ve emniyet yetkililerinin görevi hızlı ve hassas bir şekilde tüm ipuçlarını takip ederek, bu katliamın fail ve müsebbiplerini yakalamak ve onları yargı önüne çıkarmaktır. Gerek Kirman eyaleti ve gerekse diğer eyaletlerdeki yargı yetkilileri de bu terörist saldırıda parmağı olanları tutuklamak için tüm çabalarını göstermelidirler" ifadelerini kullandı.

Ulusal yas ilan edildi

Kirman kentinde meydana gelen iki patlamada 103 kişinin hayatını kaybetmesi ve 141 kişinin de yaralanmasının ardında ülke genelinde yarın bir günlük ulusal yas ilan edildi. İran devlet televizyonu, "Kirman'daki terör olayının ardından hükümet, yarın ülke genelinde genel yas günü ilan etti" dedi.

Süleymani suikastı

ABD, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Havalimanı'nda eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda Süleymani ve el-Mühendis'le birlikte 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını bizzat kendisinin verdiğini itiraf etmişti.

ABD'ye Süleymani'nin intikamının alınacağını söyleyen İran, 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuş ve 109 ABD askerinin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı. - TAHRAN