Haberler

İran'da "İsrail bağlantılı" silah kaçakçılarına operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, 'İsrail ile bağlantılı' silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığını ve çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İran, ülkede "İsrail ile bağlantılı" silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı haberinde, istihbarat çalışmaları sonucunda İsrail ile bağlantılı terör gruplarının silah kaçakçılık şebekelerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 5 tim şeklinde 20 kişinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahıslardan 50'den fazla ateşli silah, 70 kilogram patlayıcı, 2 bin fişek ve ilgili mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKadir Koç:

Çok güzel bir operasyon olmuş gerçekten Umarım yakalanan bu insanları adalet önüne çıkartırlar en kısa zamanda ve tabii ki hiçbir masum hayvana zarar verilmemiştir diye umuyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer Hayri Zeybek:

İyi hoş ama bana daha çok merak ettiren şey operasyonda kaç tane köpek kullanıldığı hiç belirtilmemiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlperen Korkmaz:

Türkiye'de böyle bir operasyon düzenlense hemen Avrupa'dan baskı gelir ya şimdi İran yapınca kimse sesini çıkarmıyor Bunu da anlayamadım ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Pentagon açıkladı: Orta Doğu savaşının maliyeti 29 milyar dolara ulaştı

Savaşın asıl kaybedeni ABD hazinesi: İran faturası her gün kabarıyor!
Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu