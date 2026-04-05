İran ordusu: İsfahan'da Hermes 900 tipi bir İHA düşürüldü

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde Hermes 900 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Karargahı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

"İsfahan semalarında tespit edilen bir Hermes 900 tipi İHA imha edilmiştir." ifadeleri kullanılan açıklamada, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Devrim Muhafızları tarafından düşürülen İHA sayısının 160'ı geçtiği kaydedildi.

Gece saatlerinde yine İsfahan semalarında tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA'nın imha edildiği bildirilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, 2 gün önce düşen savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD hava aracının İsfahan'ın güneyinde düşürüldüğünü duyurmuştu.