İran'da limanda şiddetli patlama

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

KONTEYNER PATLADI

Şiddetli patlamanın limandaki bir konteynerin bilinmeyen bir nedenle patlamasından kaynaklandığı belirtildi. Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, patlamanın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiğini ve olayda yaralılar olduğunu aktardı.

CAN KAYBI BİLGİSİ VERİLMEDİ

İlk belirlemelere göre 195 kişi yaralanırken yaralı ve muhtemel can kayıplarının sayısına ilişkin detay paylaşmadı.

"PATLAMA PETROL TESİSLERİYLE ALAKALI DEĞİL"

İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

Bazı medya organlarında çıkan haberlerde patlamanın bir yakıt tankından çıktığı ileri sürülmüştü.

Yayınlanan görüntülerde limandan duman yükseldiği daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Şiddetli patlamanın çevre kentlerden hissedildiği ve birkaç kilometre ötedeki binaların camlarının kırıldığı kaydedilmişti.

LİMAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri. Bu nedenle limanda yaşanan herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebiliyor.