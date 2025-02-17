Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor
Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı

Shakira, konser öncesi apar topar hastaneye kaldırıldı

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kenti 5,4 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.

İRAN 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Endimeşk olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.25'te kaydedildi. Depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiği ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı bildirildi.

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
img

Komşu 5,4 büyüklüğünde depremle sallandı
img

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
img

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.